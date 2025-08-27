Son dakika | Balıkesir art arda sallandı!

Son dakika | Balıkesir art arda sallandı!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi.

Balıkesir’in Sındırgı İlçesi, 10 Ağustos saat 19.53’te 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ile Yalova başta olmak üzere birçok hissedildi ve büyük paniğe yol açtı. 1 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından bölgede 17 günde 6 binin üzerinde sarsıntı yaşandı.

Son olarak bugün 05.46'da Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.4'lük depremin ardından 10.29'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamada depremin derinliğinin ise 9.07 km olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

