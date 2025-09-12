Balıkçılar eli boş döndü

Balıkçılar eli boş döndü
Yayınlanma:
Zonguldak’ta 1 Eylül’de yasağın kalkmasıyla ağlarını Karadeniz’e bırakan balıkçıların avı verimli geçmedi. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, “Şu ana kadar bizim limanımızda ve Zonguldak’ta kesilen herhangi bir nakil menşe belgesi yok. Bu da bölgeden balık çıkmadığını gösteriyor” dedi.

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek Zonguldak’tan açılıp Karadeniz’de nasiplerini aramaya başladı. Ancak geçen 12 güne rağmen bölgede kayda değer miktarda balık yakalanamadı.

Bölgede satılan balığın Marmara ve İstanbul Boğazı’nda avlanan balıklar olduğunu belirten Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, “2025-2026 balıkçılık sezonumuz tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun. Sezon öncesi İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz gerekli denetimleri yaptılar. Limanlarımız balık giriş ve çıkışlarına hazır ama bölgemizde şu anda balıkçılık faaliyeti yok. Çünkü palamut bekliyorduk bu yıl. Palamut balığı geçen sene boldu. Bu sene olmayacak gibi duruyor. Hamsiden bir beklentimiz var. O da ekim-kasım aylarında başlar. Bölgemize balık şu an Marmara’dan, İstanbul Boğazı’ndan geliyor. O yüzden tezgahlar biraz pahalı. Ama düşüncemiz, fikrimiz ekim ve kasımdan sonra hamsi bollaştığı zaman tezgahlara da bu fiyatlar yansıyacak” dedi.

BALIK ÇIKMADI

Balık çıkmamasının fiyatlara da etki edebileceğini aktaran Aksu “Geçen sene balığı ucuz yedik ama geçen seneki ucuzluk olmayacak gibi duruyor. O da balığın bölgede olmamasından kaynaklı. Şu ana kadar bizim limanımızda ve Zonguldak’ta kesilen herhangi bir nakil menşei belgesi yok. Bu da bölgeden balık çıkmadığını gösteriyor. Karadeniz’in tamamı aynı şekilde. Geçen haftalarda Sinop’ta bir torik yakalandı. Ondan başka da ‘gırgır’ diye tabir ettiğimiz tekneler şu anda Karadeniz’e açılmadılar. Herkes bağlı olduğu limanlarda, yakın civarlarda avcılık yapmaya çalışıyor ama dediğim gibi, herhangi bir verimli balık yok” diye konuştu.

ARKADAŞLARIMIZ ELİ BOŞ DÖNÜYOR

Ekim ve kasım aylarında hamsinin bol olmasını umduklarını söyleyen Aksu, “Ekim ve kasım aylarında denizde hamsi bol olacak, görüntü bu. Veriler bunu gösteriyor. O dönemlerde hamsi tezgahlara çok ucuz yansıyacak. Arkadaşlarımız ağ atmaya, avcılık yapmaya çıkıyorlar ama boş dönüyorlar. Çünkü iklim değişikliği gibi etkenlerle beraber popülasyon bayağı azaldı. Burada denizin sıcaklık oranları da önemli. Giden arkadaşlarımız da denizden boş dönüyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Türkiye
Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
Mansur Yavaş egemenliğin kimde olduğunu hatırlattı
Mansur Yavaş egemenliğin kimde olduğunu hatırlattı
12 Eylül'ün yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi paylaşımı!
12 Eylül'ün yıl dönümünde 13 Eylül Sakarya Zaferi paylaşımı!