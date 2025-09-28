Bakanlıktan kritik uyarı: Ehliyetiniz iptal edilebilir!

21 Temmuz 2025’te tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çarşamba günü yeni yasama dönemi için çalışmalarına yeniden başlayacak. Tatil süreci boyunca kamuoyunda sıklıkla tartışılan 11. Yargı Paketi'nin Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme alınacak ilk konular arasında yer alması beklenirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlanan düzenlemenin detaylarını açıkladı.

SÜRÜCÜLER DİKKAT! KRİTİK DÜZENLEME KAPIDA

Bilişim suçları ve çocuk yaşta işlenen suçlarla ilgili düzenlemeleri de kapsayan yeni paketin en dikkat çeken başlıklarından biri, trafik ihlallerine yönelik uygulanacak yaptırımlar oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yaşanan 'yol kesme' ya da 'sürücü ve araca saldırı' gibi eylemlerin ayrı bir suç başlığı altında inceleneceğini duyururken, bu tür ihlalleri işleyen sürücülerin ehliyetleri kademeli olarak artan sürelerde iptal edilecek.

EHLİYETİNİZ İPTAL EDİLEBİLİR!

B sınıfı ehliyet sahipleri, beş yıl içinde üç kez alkollü araç kullanmaları ya da test yapılmasını reddetmesi durumunda katlanarak artan sürelerle ehliyet iptali yaptırımıyla karşılaşacak. Halihazırda uygulanan sürelerin düzenleme ile birlikte yarı oranında artırılması öngörülürken, dikkat çeken bir diğer değişiklik ise araç plakalarında yapılacak düzenlemeleri kapsayacak.

Kullanılan araç plakasının farklı okunmasına ya da okunamamasına neden olan türde değişiklik yaptığı belirlenen sürücüler için uygulanan adli para cezaları artırılacak.

Aynı zamanda bu gruptaki sürücüler için geçici süreyle ehliyet iptali de seçenekler arasında olacak. Başka bir araca ait tescil plakasının kullanılması durumunda, ilgili sürücünün ehliyeti iptal edilecek ve ihlalde kullanılan araç trafikten men edilecek.