Evlenme ehliyeti geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Türkiye'de hemen hemen her hafta ya bir kadın vahşice öldürülüyor ya da şiddete maruz kalıyor.

Özellikle kadınlar, boşanma aşamasında şiddet, baskı görürken ölüm tehditleriyle yüzleşiyor.

İktidar da sosyoekonomik problemlerin önüne geçmek için derin bir çalışma başlatmak yerine 'ehliyet' şartı getirecek.

Bu kez dehşetin adresi Beylikdüzü! Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurdu

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; evlenecek çiftlere 'zorunlu eğitim' verilecek.

Danışmanlık hizmeti ile erken dönemdeki problemlerin önüne geçilmeye çalışılacak.

Halihazırda evli olanlara da hizmet verilecek. Boşanma kararı alınmışsa da bu aşamada yardım ve rehberlik edilecek.

Diyarbakır’da dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Konu ile ilgili AKP kaynakları şunları ifade etti:

“Çiftler, evlendikten sonra problem oluşturabilecek birçok meseleyi ilişkileri bozulmasın diye birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil, sosyoekonomik ve sosyokültürel gibi durumlar çoğu zaman karşı tarafa dürüstçe aktarılmıyor. Bu maskeleme, evliliğin ilerleyen günlerinde ortaya çıkıyor. O zaman da şiddetli geçimsizlikten boşanmaya kadar süreç ilerleyebiliyor. Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftlerin şeffaf bir şekilde birbirlerine karşı dürüst olmaları sağlanabilir. Güçlü aile yapısı için büyük bir adım atılabilir”

PARTİ ÜSTÜ BİR YAKLAŞIM YİNE YOK, YİNE AKP VAR

AKP’nin bu konuda ilk adımı Erzurum’da atacağı öğrenildi. İktidar, tarafsız bir uygulamayı kenara bırakıp Erzurum’daki çalıştayın düzenlemesini AKP Kadın Kolları’na havale ettiği öğrenildi. AKP’nin parti etkinliğine Adalet, Sağlık ve Aile Bakanlıklarından uzman ve akademisyenlerin katılacağı öğrenildi.