Bakanlık'tan 'adrese teslim' destek! Gençlerin fonu 52 yaşındaki eski AKP'li vekile gitti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı beşinci destekleme kurulu kararları kapsamında 24 projeye toplam 142 milyon 400 bin lira dağıtılacağını ilan etti. Ancak listenin detayları, desteklerin dağıtımında "Liyakat yerine siyasi yakınlıkların mı rol oynadığı?" sorusunu akıllara getirdi. Genellikle sektöre yeni adım atan genç sinemacıları teşvik etmesi beklenen "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projesi" dalında, listenin ilk sırasında eski bir AKP'li milletvekilinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

AKP'li vekilden şeytanın aklına gelmeyecek yol: Akrabasına koltuk bulmak için makam üretti

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre bu kategoride birinci sırada yer alan tam 6 milyon TL'lik destek, 26 ve 27. Dönem AKP Ordu Milletvekilliği yapan Metin Gündoğdu'ya tahsis edildi. Genç sinemacıların hayallerini gerçekleştirmek için beklediği fonun, 52 yaşındaki eski bir AKP'li milletvekiline verilmesi, sektörde ve kamuoyunda "Destekler adrese mi teslim ediliyor?" tartışmalarını alevlendirdi.

DESTEKLENEN PROJE 3 YIL ÖNCE TRT'DE YAYINLANMIŞ

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Eski vekil Gündoğdu'nun bakanlıktan destek aldığı "Babamın Gölgesi 1915 - Küçük Kahramanlar" adlı projenin, aslında yeni bir proje olmadığı anlaşıldı. Yapılan kısa bir araştırma, aynı projenin yaklaşık üç yıl önce TRT Çocuk kanalına 26 bölümlük bir dizi olarak satıldığını ve kanalın yayın akışında yer aldığını ortaya çıkardı.

DERNEK BAŞKANI DA KENDİSİ

Olaydaki çıkar ilişkisi ağını gözler önüne seren bir diğer detay ise projenin geçmişiyle ilgili oldu. Projenin dizi formatını TRT'ye satan kuruluşun, Metin Gündoğdu'nun bizzat başkanlık koltuğunda oturduğu Yerli Düşünce Derneği olduğu ortaya çıktı.