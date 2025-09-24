AKP'li vekilden şeytanın aklına gelmeyecek yol: Akrabasına koltuk bulmak için makam üretti

Kamu kurumlarındaki atama pratikleri, liyakat tartışmalarını bir kez daha alevlendiren çarpıcı bir örnekle gündeme geldi. AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın kuzeni ve AKP Elazığ İl Genel Meclis Üyesi Asım Nazırlı'nın oğlu olan Selim Nazırlı'nın, kamu kurumlarındaki baş döndürücü yükselişi, "torpil ve siyasi kayırmacılık" iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Nazırlı'nın, Elazığ Belediyesi'ndeki "düz memurluk" görevinden, önce bir başka belediyede başkan yardımcılığına, ardından da Elazığ İl Özel İdaresi'nde kendisi için özel olarak kurulduğu iddia edilen bir müdürlüğe atanması, yerel kamuoyunda tepkilere neden oldu.

ÖNCE GÖREVDEN ALINDI SONRA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Selim Nazırlı'nın dikkat çeken terfi zinciri, bir "görevden almayla" başladı. Elazığ Belediyesi İtfaiye İşleri Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yaparken, son yerel seçimlerin ardından bu görevinden alındı. Bu değişikliğin arkasında, Nazırlı'nın kuzeni olan AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları arasında yaşandığı öne sürülen anlaşmazlıkların yattığı ve Selim Nazırlı'nın bu nedenle "düz memur" yapıldığı öğrenildi.

Selim Nazırlı

Ancak bu tenzili rütbe uzun sürmedi. Selim Nazırlı, kısa bir süre sonra AKP'li Yurtbaşı Belediyesi'nde başkan yardımcılığı koltuğuna oturtuldu. Bu görevde, ilerideki ataması için gerekli olan "müdürlük" kadrosunu aldıktan bir süre sonra asıl hedefine ulaştı ve Elazığ İl Özel İdaresi'ne transfer oldu.

"ADRESE TESLİM" MÜDÜRLÜK

Nazırlı'nın son durağı için yapılan hazırlık ise "kişiye özel kadro" iddialarını güçlendirdi. Edinilen bilgilere göre, süreç Elazığ İl Genel Meclisi'nde başladı. Meclis kararıyla önce, daha önce var olmayan "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü" adıyla yeni bir birim kuruldu. Hemen ardından bu yeni müdürlük için kadro ihdas edildi. Bu iki bürokratik adımın tamamlanmasının hemen ardından ise bu yeni koltuğa oturan isim, beklendiği gibi Selim Nazırlı oldu.

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı

Aynı zamanda iktidara yakınlığıyla bilinen BEM-BİR-SEN sendikasının Elazığ İl Temsilcisi de olan Nazırlı'nın bu hızlı ve pürüzsüz terfi zinciri, kamu kaynakları ve kadrolarının siyasi mensubiyetlere göre nasıl dağıtıldığına dair tartışmaları yeniden başlattı.