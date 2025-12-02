Bakanlıklarda FETÖ soruşturması: 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bakanlıklarda FETÖ soruşturması: 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yayınlanma:
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda yuvalanan kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına ilişkin operasyon düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu mahrem yapılanmalarına yönelik soruşturmada, 9'u aktif görevde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ firarisi eski astsubay Kayseri'de yakalandıFETÖ firarisi eski astsubay Kayseri'de yakalandı

KAMU KURUMUNDA YUVALANMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda yuvalanan kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

21 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 9'u aktif görevde, 6'sı istifa etmiş, 1'i emekli, 5'i ihraç edilmiş olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

