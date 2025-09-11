Bakan Yerlikaya'dan yeni emniyet müdürlerine tebrik mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi kapsamında yeni görevlerine atanan ve görevlerine başlayan emniyet müdürleri için tebrik mesajı paylaştı.

Yerlikaya, görev sürelerini tamamlayan müdürlere de teşekkürlerini iletti.

YERLİKAYA'DAN TEBRİK MESAJI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamemiz Yayınlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize teşekkür ediyorum.

Yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz Milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."