Bakan Yerlikaya'dan yeni emniyet müdürlerine tebrik mesajı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Resmi Gazete'de yayınlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi ile yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi kapsamında yeni görevlerine atanan ve görevlerine başlayan emniyet müdürleri için tebrik mesajı paylaştı.

Yerlikaya, görev sürelerini tamamlayan müdürlere de teşekkürlerini iletti.

Son dakika| 37 ilin emniyet müdürü değişti 22'si merkeze çekildiSon dakika| 37 ilin emniyet müdürü değişti 22'si merkeze çekildi

YERLİKAYA'DAN TEBRİK MESAJI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamemiz Yayınlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize teşekkür ediyorum.

Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Karadeniz, bakın nereye atandı!Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Karadeniz, bakın nereye atandı!

Yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz Milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

ali-yerlikaya.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

