Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Karadeniz, bakın nereye atandı!

Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Karadeniz, bakın nereye atandı!
Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 37 ilin emniyet müdürü değişirken 22'si de merkeze çekildi. Yeni atamalar arasında, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyareti sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen Süleyman Karadeniz de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Emniyet Müdürlüğü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın imzasıyla 37 ilin emniyet müdürü değişirken 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

Son dakika| 37 ilin emniyet müdürü değişti 22'si merkeze çekildiSon dakika| 37 ilin emniyet müdürü değişti 22'si merkeze çekildi

ATAMALAR ARASINDAN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz de Erdoğan'ın imzasıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etmişti.

Bahçeli'yi Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşılamış bu karşılama sırasında Karedeniz Devlet Bahçeli'nin elini öpmüştü.

Karadeniz'in el öpmesi gündem olmuştu.

Emniyet müdürü ile tutuklanan Ateş'in fotoğraf albümü gün yüzüne çıktı: Erdoğan, Abdullah gül...Emniyet müdürü ile tutuklanan Ateş'in fotoğraf albümü gün yüzüne çıktı: Erdoğan, Abdullah gül...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
Referandum iptali talebine Zafer Partisi de katıldı
Referandum iptali talebine Zafer Partisi de katıldı
CHP'nin bir sonraki adresi belli oldu
CHP'nin bir sonraki adresi belli oldu