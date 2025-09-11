Son dakika| 37 ilin emniyet müdürü değişti 22'si merkeze çekildi

Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yayımlanan atamalara göre, 37 İlin emniyet müdürü değişti 22 emniyet müdürü merkeze çekildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname ile 37 ilin emniyet müdürü değiştirilirken 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

TUTUKLANAN ANTALYA ESKİ İL EMNİYET MÜDÜR DE MERKEZE ÇEKİLDİ

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve görevden alınan Antalya eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın atama kararında "Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine" ibaresiyle merkeze çekildiği görüldü.

Görevden alınan Arslan'ın yerine Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kara atandı.

ilker-aslan.jpg

MENZİLCİ EMNİYET MÜDÜRÜ DE MERKEZE ÇEKİLDİ

Menzilci olduğunu müfettişlere ifade eden polis müdürü Murat Esentürk de dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmişti.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın emniyetteki Menzil tarikatı yapılanması ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu yapılanmadaki rolüyle ilgili köşe yazısına erişim engeli getirilmişti.

Resmi Gazete'de yer alan diğer atamalar şu şekilde:

emniyet-muduru-degisti.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

