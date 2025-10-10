Bakan Yerlikaya’dan şehit jandarmalar için taziye mesajı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için başsağlığı diledi.

Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, görevdeki jandarma personelinin bulunduğu sivil jandarma aracı ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

