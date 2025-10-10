Son dakika | Sakarya’da korkunç kaza: 2 şehit

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sivil jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 jandarma personeli şehit oldu. 2 şehidin, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz olduğu belirlendi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu üst geçidinde meydana gelen feci kazada, göreve giden personelin içinde bulunduğu sivil jandarma aracı ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2 PERSONEL ŞEHİT OLDU!

Kazanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde jandarma aracında bulunan 2 personelin şehit olduğu belirlendi.

İKİ KİŞİ YARALANDI!

Diğer araçta ise 2 kişinin yaralandığı belirlenirken yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Kazada şehit olan 2 jandarma personelinin kimlikleri belli oldu. Şehit askerlerin, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz olduğu öğrenildi.

Kaynak:DHA

