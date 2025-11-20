Bakan Yerlikaya ateş püskürdü: Yıl 2025 ama hala bunu yapanlar var

Yayınlanma:
Ankara'nın Keçiören ilçesinde drift atıp aracını vatandaşların üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Keçiören'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, açıklama yaptı.

Kayseri'de drift atan sürücülere ceza kesildiKayseri'de drift atan sürücülere ceza kesildi

"YIL 2025 AMA HALA BUNU YAPANLAR VAR"

Yerlikaya, 'gereği yapıldı' notuyla yaptığı paylaşımda, "Yıl 2025 ama hala vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak drift atan sürücüler var. Bu görüntüler asla kabul edilemez. Ankara'nın Keçiören ilçesinde drift atıp aracını vatandaşlarımızın üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.A.K. isimli sürücü yakalandı. Gereği Yapıldı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Drift atan sürücüye, 140 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içerisinde 2'nci defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz. Unutmayalım; trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan M.A.K.'nın gözaltına alınması ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

