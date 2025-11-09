Bakan Tunç'tan yangın faciasına ilişkin açıklama!

Bakan Tunç'tan yangın faciasına ilişkin açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Dilovası'nda 2'si çocuk 6 işçinin hayatını kaybettiği parfüm fabrikasındaki iş cinayetine ilişkin açıklama yaptı. Tunç, olaya ilişkin 11 kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, 4 kişilin bilirkişi heyeti görevlendirildiğini belirtti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 2'si çocuk 6 işçi, feci şekilde can verdi.

Korkunç olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 4 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini ve çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

