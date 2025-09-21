Bakan Tekin'in dünyaya İmam Hatip ihraç etmeye çalışırken kızını özel okula gönderdiği ortaya çıktı

Göreve gelmesinin ardından sürekli bir şekilde tartışmalı söylemleri ve uygulamaları ile gündem olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep’te düzenlenen ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı’nda İmam Hatip Liseleri hakkında kullandığı ifadeler ile dikkat çekmişti.

İmam Hatip modelini uluslararası bir marka haline getirmek istediklerini ifade eden Tekin, Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında büyük bir ilerleme kaydettiğini söylemişti:

"Şunu gördük ki dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Ben diyorum ki bunu neden biz marka haline getirmiyoruz. Dünyada imam hatip tarzı eğitimleri, yani hem pozitif hem dini eğitim vermek isteyen ülkeler ile bu modeli paylaşabiliriz diye düşünüyorum. İmam hatip okullarının uluslararası bir marka haline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz" *** “Ben diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan başbakan olmadan önce Türkiye eğitim göstergeleri açısından uluslararası raporlarda neredeydi? Hiçbir raporda dünya ortalamasının üzerinde değildik. Ancak bugün Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye örnek gösterilen bir ülke halini aldı.”

KIZINI OLANAKLARI İLE ÖNE ÇIKAN KOLEJE GÖNDERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Bakan Tekin'in kızı bu sene sekizinci sınıfa başladı. Tekin'in kızını ne devlet okuluna ne de imam hatibe gönderdiği, Ankara'da olanakları ile öne çıkan bir koleje gönderdiği ortaya çıktı.

HİJYENE BÜYÜK ÖNEM VERİLİYORMUŞ

Tekin'in kızını yazdırdığı okulun internet sitesinde, "Hijyene büyük önem veriyoruz" bilgisinin yer aldığı, ayrıca, "kaliteli temizlik malzemeleri" temizlendiği kaydedildi.

GİTAR, KEMAN, PİYANO SINIFLARI

Ayrıca okulda profesyonel güvenlik görevlileri, açık tarım uygulama alanı, sera alanı, organik yumurta ve tavuk yetiştiriciliği alanı ile gitar, keman ve piyano sınıfları da bulunuyor. Bunlarla beraber okulun sağlık merkezinin yanı başında kapalı yüzme havuzu ve açık spor alanları da mevcut.

YOKSULA BİR ÖĞÜN YEMEK YOKKEN...

Devlet okullarındaki öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermeyen Milli Eğitim Bakanı Tekin’in kızının gittiği okulda kahvaltı ve öğle yemeği olmak üzere iki öğün veriliyor. Ayrıca “İkindi vaktinde” öğrencilere poğaça, meyve ve kuruyemiş gibi atıştırmalık sunuluyor.

Bakanlık yetkilileri konu hakkında sorulan soruları yanıtsız bıraktı.