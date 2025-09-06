Yusuf Tekin: Dünyada imam hatip tarzında bir model yok isteyen ülkelerle bu modeli paylaşabiliriz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep’te düzenlenen ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuştu. Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, milletvekilleri, rektörler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Bakan Tekin, yeni eğitim-öğretim yılını “Aile Yılı” ve “Yeşil Vatan” temalarıyla başlatacaklarını bildirdi.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imam hatip okullarına önem verdiğini açıkladı:

“Cumhurbaşkanımız evet bir imam hatip mezunu olarak imam hatipler konusunda hassas ama çok daha büyük bir hassasiyeti Türkiye’deki çocukların dünyadaki en iyi eğitime kavuşması için varıyla yoğuyla çalışan bir siyasi lider”

"İMAM HATİP NEDEN DÜNYACA BİR MARKA OLMASIN"

İmam hatip modelini uluslararası bir marka hâline getirmek istediklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Şunu gördük ki dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Ben diyorum ki bunu neden biz marka haline getirmiyoruz. Dünyada imam hatip tarzı eğitimleri, yani hem pozitif hem dini eğitim vermek isteyen ülkeler ile bu modeli paylaşabiliriz diye düşünüyorum. İmam hatip okullarının uluslararası bir marka haline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz"

Bakan Tekin, Türkiye’nin son 20 yılda eğitim alanında büyük ilerleme kaydettiğini söyledi:

“Ben diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan başbakan olmadan önce Türkiye eğitim göstergeleri açısından uluslararası raporlarda neredeydi? Hiçbir raporda dünya ortalamasının üzerinde değildik. Ancak bugün Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye örnek gösterilen bir ülke halini aldı.”

Eğitimdeki gelişmelerin bir kesim tarafından eleştirildiğini ifade eden Tekin, imam hatiplerin başarılarına duyulan rahatsızlığa şu sözlerle yanıt verdi: