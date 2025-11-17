15 bin öğretmen ataması için tarih verildi

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvurularının bugün başladığını duyurdu. Adaylar için kritik olan tercih süreci 21 Kasım'da sona erecek ve atama sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacak.

1 Eylül'de başlayan ve itiraz sürecinin 3 Ekim'de tamamlandığı sözlü sınavların ardından, kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar adayların tercih ekranına yansıtıldı. Bugün itibarıyla başlayan tercih başvuru süreci, 21 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler.

ATAMA TAKVİMİ VE GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ

Adayların tercihlerinin alınmasının ardından atamalar, 24 Kasım'da gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, haklarında yürütülecek olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacaklar.

KPSS VE SÖZLÜ SINAV İLE ATAMADA SON DÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığı, bu atamanın tamamlanmasıyla birlikte mevcut sistem olan KPSS puanı ve ardından yapılan sözlü sınav üzerinden son kez öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından yapılacak sözleşmeli öğretmen alımlarının, kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

"Sonuçlar Öğretmenler Günü'nde"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sürece ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

