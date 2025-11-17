Ara tatil bitti: Okullarda ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sonlanacak.

tatil-001.jpg

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN ARA TATİL SONRASI ÖĞRENCİLERE MESAJ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil sonrası öğrencilere mesajında "Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

tatill-001.jpg

Tekin, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, ara tatil sonrası ilk ders zilinin bugün çaldığını, öğrencilerin neşeli seslerinin okullarda yankılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni bir haftaya başlayan eğitim ailemize iyi haftalar diliyorum."

ADANA, MERSİN VE HATAY'DA OKULLARDA ARA TATİL SONRASI İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Adana'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler okulların yolunu tuttu.

tatil1-001.jpg

Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde Cebesoy İlkokulu'na giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.

MERSİN

Mersin'de de tatilin ardından okullarda ilk ders zili çaldı.

Yenişehir İlkokulu'nda bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup sınıflarında derse başladı.

ttail2-001.jpg

HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Nezahat Çeçen İlkokulu öğrencileri, tatil sonrasında arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Bazı öğrenciler, öğretmenlerine sarılarak hasret giderdi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflardaki sıralarına geçti.

Kaynak:AA

