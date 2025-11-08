Bakan Kurum temel atma törenininde konuştu: Gelecek yaz teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük’ün Kamış köyünde düzenlenen afet konutları temel atma törenine katıldı.

Temmuz ayında meydana gelen orman yangınlarında evleri hasar gören vatandaşlar için yeni konutların inşa edileceğini belirten Kurum, “Bugün yangınların izlerini silmek, kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmak için bir aradayız. Afet konutlarımızla Karabüklü kardeşlerimizin hem acılarını hafifletiyor hem de yeni bir geleceğin temellerini atıyoruz” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YAZ TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, Türkiye genelinde afet bölgelerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:

“Yangının üzerinden bir ay bile geçmeden İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz sözü tuttuk, 281 yuvanın temellerini attık. Balıkesir’de depremden etkilenen vatandaşlarımız için 555 konut ve iş yerinin inşasına başladık. Hamdolsun, afet bölgelerinde tüm konutlarımız hızla yükseliyor.”

Karabük’te merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 35 köy evi ile 2 ahırın temellerini attıklarını belirten Kurum, projelerin önümüzdeki yaz tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 kentte dünyada benzeri görülmemiş bir çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Adeta yeni bir ülke kuruyoruz. Konutları, iş yerleri, meydanları, okulları, camileri, yeşil alanları, parkı, bahçesiyle şehirlerimizin yeniden doğuşu için kapsamlı bir şehircilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Dile kolay, 300 bin yuvamızın anahtarını teslim ettik. Şehirlerimizin altyapılarını baştan aşağı yeniledik. Meydanlarımızı yaptık, iş yerlerini açtık, açıyoruz. Tarihi çarşıları, kültürel mekanları ihya ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta da Adıyaman'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci deprem konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yıl sonunda da evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak"

'GENÇLERİMİZ, EMEKLİLERİMİZ AVANTAJLI GRUPLAR OLACAK'

Vatandaşları ev sahibi yapmak için 500 bin sosyal konut kampanyasının başlatıldığını belirten Bakan Kurum, "Açıkladığımız 500 bin sosyal konut kampanyamız da vatandaşımızı hem ev sahibi yapmak hem de afetlere karşı sağlam yapılar kurmamızın en önemli adımıdır. Bu kampanya sadece konut projesi değil, sosyal devletin zirvesidir. Bu kapsamda 81 ilimizde 500 bin yeni sosyal konut yapacağız. Gençlerimiz, emeklilerimiz, en az 3 çocuğu olan ailelerimiz avantajlı gruplar olacak. 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabileceksiniz. Bizim burada tek hedefimiz, bugüne kadar tek bir evi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapmaktır. Dar gelirli vatandaşımıza destek olmaktır. Tüm kriterler de bu anlayışla belirlenmiştir. 10 Kasım'da başvuruları almaya başlayacağız. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir ülkenin başaramayacaklarını başaran, başarmak şöyle dursun, kimsenin aklından dahi geçiremeyeceği yatırımları hızdan, kaliteden ve estetikten ödün vermeden yapan bir Türkiye vardır. Tüm bu eserleri aynı anda başlatacak güce, kesintisiz sürdürecek tecrübeye, hakkıyla tamamlayacak kudrete sahip bir Türkiye vardır. Aslında bizim çeyrek asırdır ürettiğimiz eserlerin ortak mesajı da şudur; bizim siyasetimizin yegane pusulası, 86 milyon Türk milletidir; insanımızın yarınları için dökülen alın teridir, gayrettir, emektir" dedi.