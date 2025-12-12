Bakan Işıkhan 4.5 asgari ücreti bir gecede yedi: Hem de Mehmet Şimşek'in favori mekanında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın daha önce de uluslararası heyetleri ağırladığı mekan, 20 Kasım'da Bakan Vedat Işıkhan'ı ağırladı. Kıbrıs'tan gelen heyetle yemekli toplantı yapan Işıkhan'ın ödediği hesap ortaya çıktı.

2026 yılı asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından önce ortaya çıkan yemekli toplantının maliyeti milyonlarca asgari ücretlin boğazından geçecek lokmayı belirleyecek Işıkhan'ın tepki çekmesine neden oldu.

BAKAN IŞIKHAN 4.5 ASGARİ ÜCRETİ BİR GECEDE YEDİ

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Bakan Vedat Işıkhan, 20 Kasım’da KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve beraberindeki 12 kişilik heyeti ağırladı. Bir akşam yemeğine 97 bin 909 TL’lik fatura çıkarıldı. Yani yaklaşık 4.5 asgari ücret bir akşam yemeğinde yendi.

Vatandaş, “Kendilerine kepçeyle, bize kaşıkla” diye tepki gösterdi.

HEM DE MEHMET ŞİMŞEK'İN FAVORİ MEKANINDA

Son olarak KKTC’den gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile 12 kişilik heyet de meşhur Tavacı Recep Usta’da ağırlandı. Mekanda bir gecelik yemek için 97 bin 909 TL (yani 4.5 asgari ücret) fatura edildi. Yemeğe kaç kişinin katıldığı ise açıklanmadı.

Bakanlığın Mayıs ayında Azerbaycan heyetine Recep Usta’da verdiği yemeğin maliyeti de 30 bin liraydı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de Tavacı Recep Usta’ya gittiği kamuoyuna yansımıştı.

İşte o menü: