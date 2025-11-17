Bakan Güler'den kara kutu açıklaması! 20 asker şehit olmuştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 20 askerin şehit olduğu uçak kazasına ilişkin, "Kara kutunun çözümü ve ilk bulgulara ulaşılması 2 ay sürer" dedi.

20 askerin şehit olduğu uçak kazasında konuya ilişkin açıklama yapan Milli savunma Bakanı yaşar Güler, kazayı aydınlatacak olan kara kutunun çözümü ve ilk bulgulara ulaşmanın 2 ay süreceğini söyledi.

"İLK BULGULAR KUYRUK KOPMASI"

Bakanı Güler, kabine toplantısın ardından yaptığı açıklamada, "Ön bulgular, kuyruk kopması. Karakutu yaklaşık iki ay sonra biter" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan hava sahasında düşmüş, uçakta bulunan 20 Türk askeri şehit olmuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, uçağın düşüş nedeni henüz netleşmedi.

20 askerin şehit olduğu uçakta 6 tonluk F-16 parçası varmış!20 askerin şehit olduğu uçakta 6 tonluk F-16 parçası varmış!

ERDOĞAN: KAMUOYUMUZLA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin, "Kaza-kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde, 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

