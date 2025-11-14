20 askerin şehit olduğu uçakta 6 tonluk F-16 parçası varmış!

Yayınlanma:
Gürcistan'da düşen ve 20 askerimizin şehit olmasına sebep olan C-130'un altı tonluk F-16 parçası taşıdığı ortaya çıktı.

TSK'ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Kazada 20 asker şehit oldu.

ALTI TON MALZEME VARMIŞ

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre; Türkiye, Azerbaycan’da düzenlenen Zafer Günü törenlerine altı F-16 savaş uçağı ile katılmıştı. Düşen uçak, bu uçakların yedek parçalarını ve bakım ekibini bölgeye taşımıştı. Dönüşte de uçakta yedek parça ve ikmal malzemesi bulunduğu, taşımanın yaklaşık altı ton olduğu ancak içinde mühimmat ya da patlayıcı bulunmadığı öğrenildi.

20 vatan evladına veda... Şehitlerimiz için ilk tören Ankara'da20 vatan evladına veda... Şehitlerimiz için ilk tören Ankara'da

ŞEHİTLERİN NAAŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ İLK TÖREN YAPILDI

20 askerimizin naaşları Türkiye'ye getirildi. Şehitlerin için ilk tören rMürted Hava Meydanı'nda düzenlendi. Askeri törenin ardından şehitlerin naaşı memleketlerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

20-vatan-evladi-001.jpg

KOROZYON İDDİASI

İlk tespitlere göre, uçaktan ilk kopan parçanın kuyruk olduğu belirlendi. Gövdede dış müdahale izine rastlanmadı. Uçağın kara kutusu Türkiye’ye getirildi. Enkaz parçaları toplanarak Kayseri’de birleştirilecek. Teknik ekip, kazanın nedeni konusunda ilk senaryoları bu bulgulara göre oluşturacak.

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 13 adet C-130E ve 6 adet C-130B tipi nakliye uçağı bulunuyor. Düşen uçağın, Suudi Arabistan’dan 2010 yılında ikinci el olarak alındığı, 2020’de büyük bir revizyondan geçtiği, bir sonraki bakımının Temmuz 2026’da planlandığı belirtildi. Uzmanlar, gövdede oluşabilecek korozyon olasılığı üzerinde duruyor.

Havacılık güvenliği uzmanları, uçağın düşme nedeni konusunda çeşitli teknik ihtimalleri gündeme getirdi. Milliyet'ten Asena Yatağan'a konuşan uzmanlar şunları ifade etti:

Dr. Mustafa Sıtkı Tatar:

"Metal yorulmasına bağlı beklenmedik şekilde veya uçağın mekanik kısımlarında meydana gelen beklenmedik bir korozyon ya da değişim, uçuş esnasında bile olabilir. Pervanenin arka mil kısmında bir korozyona maruz kalma nedeniyle bir çatlama olur; o diğer bütün sistemi etkileyeceğinden bir anda gövdeden kanattan çıkma olur ve uçağın bütün teknik kapasitesini sıfıra indirir."

Dr. Öğr. Üyesi Tolga İnan:

"İki numaralı yani gövdeye yakın olan motorda pervanenin önce koptuğunu gözlemledim. Pervane çok yakın olduğu için bu durumda çağın burnu da kopabilir. Uçak tamamen yerle bir olur. Yani orada artık kuyruk da olmaz. Burada mekanik bir problemden, korozyon probleminden dolayı böyle bir şey olması mümkün".

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca:

"Dört motoru bile dursa süzülme yeteneği çok kuvvetli. Bu uçaklar büyük revizyondan geçti, bu bir bakımın ötesi revizyondu. Dışarıdan bir füzeyle vurulma noktası var ise bu çok kısa süreçte ortaya çıkacaktır"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

