20 vatan evladına veda... Şehitlerimiz için ilk tören Ankara'da

Son Dakika... Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan 20 askerimiz için ilk tören Ankara'da yapıldı. Şehitlerimiz için Mürted Hava Meydanı'nda tören düzenlendi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta 20 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin aziz naaşları, Mürted Hava Meydanı'na getirildi. Memleketlerine uğurlanacak şehitler için, ilk tören burada yapıldı.

Törenin başındaki komutan, aziz şehitlerin isimlerini teker teker okuyup haklarında bilgi verdikten sonra şunları ifade etti:

  • "Aziz şehitlerimiz, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna verdiğimiz binlerce şehidimiz gibi bugün vatan toprağının bağrına emanet ediliyor.
  • Al bayrağımıza kanıyla ve canıyla rengini veren kahramanlarımız daima Türk milletinin kalbinde yaşayacak onların hatıraları ve aziz ruhları daima bizlerle olacaktır.
  • Milletimizin baş tacı olan şehitlerimizin saygıdeğer eşleri, anneleri, babaları, evlatları ve yakınları, başınız ve başımız sağ olsun.
  • Acınız büyüktür. Acınız hepimizin acısıdır. Onların aziz hatıralarını yaşatmanın bizler için bir görev ve namus borcu olduğunu bilincindeyiz.
  • Asil ve tertemiz duygularla yetişen vatanı koruma görevinin kutsallığı ve asaletiyle aşılanan şehitlerimiz artık milletimizin evlatları olmuştur.
  • Sizler bir şehit yakını olarak bu ülkede daima onurlu, gururlu, başınız dik, yüreğiniz sevgi ve umut dolu yaşayacaksınız. Son olarak şehitlerimize seslenmek istiyorum.
  • Şu anda değerli eşleriniz, anne babalarınız, evlatlarınız, yakınlarınız, silah arkadaşlarınız ve bütün Türk milleti sizi uğurlamaya geldi. Rahat uyuyunuz. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun. Duanın okunması."

Komutanın konuşmasının ardından şehitler için dua okundu. Duanın bitimi ile birlikte şehitler memleketlerine askeri tören ile uğurlandı.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Şehitlerin isimleri de şöyle:

"Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı

Hava Başçavuş Akın Karakuş

Hava Başçavuş Burak Özcan"

İDDİALARA SORU YANIT! O UÇAKLARIN UÇUŞU DURDURULDU

MSB, kamuoyundaki bazı sorulara da yanıt verdi. MSB, söz konusu C-130 isimli uçak modellerinin uçuşlarının tamamiyle durdurulduğunu açıkladı.

MSB'nin merak edilen sorulara verdiği yanıtlar sıra sıra şöyle:

1. Uçakta mühimmat taşınıyor muydu?

  • Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.

2. Uçağın düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı?

  • Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.

3. Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği doğru mu?

  • Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopterdir.

4. Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?

  • Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir.
  • Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir.

5. Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?

  • Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır.
  • Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde;
  • - Uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı,
  • - En son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

6. Karakutunun incelenmek maksadıyla ülkemize getirildiği doğru mu?

  • Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara’da incelemeye alınmıştır.

7. Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?

  • Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır.

