Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta 20 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin aziz naaşları, Mürted Hava Meydanı'na getirildi. Memleketlerine uğurlanacak şehitler için, ilk tören burada yapıldı.

Törenin başındaki komutan, aziz şehitlerin isimlerini teker teker okuyup haklarında bilgi verdikten sonra şunları ifade etti:

"Aziz şehitlerimiz, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna verdiğimiz binlerce şehidimiz gibi bugün vatan toprağının bağrına emanet ediliyor.

Al bayrağımıza kanıyla ve canıyla rengini veren kahramanlarımız daima Türk milletinin kalbinde yaşayacak onların hatıraları ve aziz ruhları daima bizlerle olacaktır.

Milletimizin baş tacı olan şehitlerimizin saygıdeğer eşleri, anneleri, babaları, evlatları ve yakınları, başınız ve başımız sağ olsun.

Acınız büyüktür. Acınız hepimizin acısıdır. Onların aziz hatıralarını yaşatmanın bizler için bir görev ve namus borcu olduğunu bilincindeyiz.

Asil ve tertemiz duygularla yetişen vatanı koruma görevinin kutsallığı ve asaletiyle aşılanan şehitlerimiz artık milletimizin evlatları olmuştur.

Sizler bir şehit yakını olarak bu ülkede daima onurlu, gururlu, başınız dik, yüreğiniz sevgi ve umut dolu yaşayacaksınız. Son olarak şehitlerimize seslenmek istiyorum.

Şu anda değerli eşleriniz, anne babalarınız, evlatlarınız, yakınlarınız, silah arkadaşlarınız ve bütün Türk milleti sizi uğurlamaya geldi. Rahat uyuyunuz. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun. Duanın okunması."

Komutanın konuşmasının ardından şehitler için dua okundu. Duanın bitimi ile birlikte şehitler memleketlerine askeri tören ile uğurlandı.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Şehitlerin isimleri de şöyle:

"Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan Hava Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce Hava Başçavuş Ramazan Yağız Hava Uzman Çavuş Cem Dolapçı Hava Başçavuş Akın Karakuş Hava Başçavuş Burak Özcan"

İDDİALARA SORU YANIT! O UÇAKLARIN UÇUŞU DURDURULDU

MSB, kamuoyundaki bazı sorulara da yanıt verdi. MSB, söz konusu C-130 isimli uçak modellerinin uçuşlarının tamamiyle durdurulduğunu açıkladı.

MSB'nin merak edilen sorulara verdiği yanıtlar sıra sıra şöyle: