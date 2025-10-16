Bakan Güler: TSK Gazze'de göreve hazır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Güler, toplantı kapsamında hem NATO oturumlarına iştirak ettiğini hem de Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantıları'na katıldığını ifade etti

"İTTİFAK’IN SAVUNMA VE CAYDIRICILIĞINA SAĞLADIĞIMIZ KATKILARI VURGULADIK"

Bakan Güler, Türkiye'nin NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan ilk 5 ülke arasında yer aldığının altını çizerek, İttifak'ın savunma ve caydırıcılığına yönelik harekat ve misyonlara sağlanan katkıları vurguladıklarını aktardı. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern silah ve sistemlerle donatılması ve yüzde 5 savunma taahhüdü hedefine ulaşma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini belirtti.

"TSK GAZZE’DE KURULACAK ÇOK ULUSLU GÖREV GÜCÜNDE YER ALMAYA DA HAZIR"

Güler, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyulan memnuniyeti dile getirerek "Bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye’nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK’nın Gazze’de kurulacak çok uluslu Görev Gücünde yer almaya da hazır olduğunu vurguladık." dedi.

UKRAYNA'YA DESTEK VE AVRUPA GÜVENLİK GİRİŞİMLERİ

Ukrayna'ya hem ikili düzeyde hem de NATO kapsamında sağlanan desteklere de değinen Bakan Güler, "Ateşkes ve barışı hedefleyen diplomatik çabalara desteğimizi, Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) dahil Avrupa Birliği liderliğindeki savunma girişimlerine ülkemizin tam katılım sağlamasının önemini vurguladık." dedi.