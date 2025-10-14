Gazze'nin yeniden inşasının maliyeti açıklandı

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları varılan ateşkes anlaşması ile sona ererken, kentin dört bir yanında yıkılmış binalar ve enkaz altında binlerce ceset arasında yaşam mücadelesi devam ediyor.

Saldırıların sona ermesiyle Gazze'nin yeniden inşası gündeme yeniden gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bölgenin yeniden inşasına dair rapor yayımlandı.

UNDP temsilcisi Jaco Cilliers, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Gazze’deki enkaz miktarının en az 55 milyon ton olduğunu ifade etti.

Cilliers, “Arap ülkeleri, AB ve ABD’den Gazze’nin yeniden inşası için güçlü finansal taahhütler aldık” dedi.

Ancak şu uyarıyı yaptı: “Bu ölçekteki bir yeniden inşa süreci 10 yıl veya daha uzun sürebilir...”

MALİYET '70 MİLYAR DOLARA' ULAŞTI

Toplantıda Gazzeli bir yetkili, İsrail’in savaş süresi boyunca bölgedeki ağır iş makinelerinin ve kamyonların yüzde 95’ini yok ettiğini söyledi.

Aynı yetkilinin aktardığına göre, 193 bin bina tamamen yıkılırken 16 hastane ise sınırlı kapasiteyle hizmet vermeye çalışıyor.

Öte yandan, bölgedeki yolların yüzde 90’ı kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

UNDP'nin raporuna göre, Gazze’nin yeniden inşasının tahmini maliyeti '70 milyar dolara' ulaştı.

Ancak, Gazze Belediyesi yetkililerine göre, öncelikli olarak 'şehrin enkazdan temizlenmesi' gerekiyor. Şehrin yeniden inşa edilebilmesi için ilk olarak bu adımın atılması gerekiyor.