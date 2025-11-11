Bahis soruşturmasında tutuklanan Umut Eken’in hesabına erişim engeli

Futbol dünyasını sarsan “yasa dışı bahis” soruşturması büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, aralarında Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, çok sayıda hakem ve spor yazarı Umut Eken’in de bulunduğu sekiz kişi tutuklandı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, farklı klasmanlardan 17 hakem ve gazeteci Umut Eken gözaltına alındı. Eski Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, eski kulüp sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden sekizi tutuklandı. Mahkeme, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın yanı sıra hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Nurullah Bayram ve Baran Karaman ile birlikte spor yazarı Umut Eken’in tutuklanmasına karar verdi.

Diğer 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZETECİ UMUT EKEN'İN HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Gazeteci Umut Eken hakkında yöneltilen suçlama, hakemlerden farklı olarak “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” oldu. Savcılık, Eken’in sosyal medya üzerinden manipülatif içerikler paylaşarak kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ileri sürdü. Eken’in, yurt dışından dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığı ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği bildirildi. Mahkeme, tutuklama talebini kabul etti.

Tutuklama kararının ardından Eken’in X (Twitter) hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararının, yürütülen ceza soruşturmasına ve “halkı yanıltıcı bilgi” suçlamasına dayandırıldığı öğrenildi.