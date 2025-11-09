Bahçesindeki otları yakmak istedi: Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Bahçesindeki otları yakmak istedi: Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bahçesinde otları yakmak isterken çıkan yangında alevlerin arasında kalan Şaziye B. (87), hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Şahinefendi köyünde meydana geldi.

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybettiKocaeli'de parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

BÜYÜEN YANGINI SÖNDÜRMEK İSTEMİŞTİ

Şaziye B., bahçesini temizlemek için otları yaktı. Alevler kısa sürede büyürken, Şaziye B. yangını söndürmek istedi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şaziye B., bu sırada alevlerin arasında kaldı.

YAŞLI KADIN YANARAK CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Şaziye B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şaziye B.’nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

