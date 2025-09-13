Bahçede çıkan yangın 1 saatte onlarca dönüm alanı yok etti!
Yayınlanma:
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan bir fındık bahçesinde yangın çıktı. Alevler, yapılan havadan ve karadan müdahaleler sonucunda ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 30 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.
Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Güllük mevkiinde bir fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle gitgide büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
ORMANA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI!
Engebeli alan olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirilirken ekiplerin ve vatandaşların çalışmaları sonucunda yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 dönüm alan hasar görürken yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak:DHA
