Diyarbakır'da yanan kamyondan acı haber: Sürücü hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yanan kamyondan acı haber: Sürücü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan mıcır yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Abdülkadir Yener’in kullandığı mıcır yüklü kamyon motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

yanan-kamyonun-soforu-hayatini-kaybetti-911567-270859.jpg

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kabinde sıkışan sürücü Abdülkadir Yener’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yener’in cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

yanan-kamyonun-soforu-hayatini-kaybetti-911571-270859.jpg

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

yanan-kamyonun-soforu-hayatini-kaybetti-911573-270859.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Türkiye
Başkan açıkladı: En az 150 bin kişinin evi etkilenecek
Başkan açıkladı: En az 150 bin kişinin evi etkilenecek
Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Mersin’de feci kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!
Kütahya'da yol kontrolü yapan jandarma şehit oldu!