Diyarbakır'da yanan kamyondan acı haber: Sürücü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan mıcır yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Abdülkadir Yener’in kullandığı mıcır yüklü kamyon motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kabinde sıkışan sürücü Abdülkadir Yener’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yener’in cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
