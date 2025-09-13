Borç bunalımındaki baba evini yakarak canına kıydı: Oğlu balkondan atlayarak kurtuldu

Borç bunalımındaki baba evini yakarak canına kıydı: Oğlu balkondan atlayarak kurtuldu
Yayınlanma:
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Adem Y. (49), evini ateşe vererek hayatına son verdi, balkondan atlayan oğlu K.Y. (20) ağır yaralandı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, Adem Y. (49) borçları yüzünden bunalıma girdiğini belirterek evini ateşe verdi.

İddiaya göre, alkollü olarak eve gelen Adem Y., eşi F.Y. (41) ve üç çocuğuna rağmen üst kattaki daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Kısa sürede evi saran alevlerden F.Y. ile 15 ve 12 yaşındaki çocukları kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bacağı ve kolunda yanıklar oluşan diğer oğlu K.Y. (20) ise balkondan atlayarak canını zor kurtardı.

baba-2.jpg

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. İçeri giren ekipler Adem Y.’nin cesediyle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Y., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

baba-1.jpg

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adem Y.’nin cenazesi Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Türkiye
Kalyon Holding Bodrum için kolları sıvadı: Doğal sit alanına otel dikecek!
Kalyon Holding Bodrum için kolları sıvadı: Doğal sit alanına otel dikecek!
Türkiye yine gözünü CHP’li belediyelere operasyonlarla açtı! Gökan Zeybek yaşananlara ateş püskürdü
Türkiye yine gözünü CHP’li belediyelere operasyonlarla açtı! Gökan Zeybek yaşananlara ateş püskürdü