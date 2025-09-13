Borç bunalımındaki baba evini yakarak canına kıydı: Oğlu balkondan atlayarak kurtuldu

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, Adem Y. (49) borçları yüzünden bunalıma girdiğini belirterek evini ateşe verdi.

İddiaya göre, alkollü olarak eve gelen Adem Y., eşi F.Y. (41) ve üç çocuğuna rağmen üst kattaki daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Kısa sürede evi saran alevlerden F.Y. ile 15 ve 12 yaşındaki çocukları kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bacağı ve kolunda yanıklar oluşan diğer oğlu K.Y. (20) ise balkondan atlayarak canını zor kurtardı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. İçeri giren ekipler Adem Y.’nin cesediyle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Y., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adem Y.’nin cenazesi Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.