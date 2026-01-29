Bağımlılar için "köy" kurulacak! Uyuşturucudan sigaraya kadar hepsi burada tedavi edilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi’ni açıkladı. Sancaktepe’de kurulacak merkez, 180 bin metrekare alanda 75 yapı ve 200 yatakla tüm bağımlılıklarla mücadeleyi tek çatı altında toplayacak.