Bağımlılar için "köy" kurulacak! Uyuşturucudan sigaraya kadar hepsi burada tedavi edilecek
"Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet, Güvenli Türkiye" panelinde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni projeleri duyurdu.
Memişoğlu, Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi ile tüm bağımlılıklarla mücadele hizmetlerini tek çatı altında toplayacaklarını açıkladı.
180 BİN METREKARELİK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KÖYÜ
Memişoğlu, 180 bin metrekarelik projeyi şu sözlerle anlattı:
"Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülkemizde bir ilk olan Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projemizi hayata geçiriyoruz. 180 bin metrekarelik alan, 75 bağımsız yapıdan oluşan merkezimiz 200 yatak kapasitesine sahiptir. Tüm bağımlılıklarla mücadele hizmetlerini tek çatı altında buluşturuyoruz"
Memişoğlu, proje kapsamında terapi bahçeleri, yüzme havuzu, yaşam villaları, meslek atölyeleri ve kütüphane gibi alanların yer alacağını, tedavi sürecine bütüncül yaklaşıldığını belirtti.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, şu anda Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadelede 143 AMATEM ve ÇEMATEM merkezinde toplam 1582 yatakla hizmet verildiğini, ayrıca 188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezleri'nde (BAHAR) destek sunulduğunu vurguladı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)