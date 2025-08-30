Bağcılar’da feci kaza! Profesyonel sporcu yaşamını yitirdi

İstanbul Bağcılar’da bulunan Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana gelen korkunç kazada, cadde üzerinde bisikleti ile Başakşehir yönüne giden profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, plakası öğrenilemeyen bir motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddeti ile Ekici ve motosiklet sürücüsü yola savrulurken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan Ekici ve motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yola savrulan motosiklet ve Ekici'nin parçalanan bisikleti olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

