Bağcılar’da feci kaza! Profesyonel sporcu yaşamını yitirdi

Bağcılar’da feci kaza! Profesyonel sporcu yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, caddede bisikletiyle seyir halinde olan profesyonel sporcu Metin Ekici, bir motosiklet ile çarpışarak yola savruldu. Ağır yaralanan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Bağcılar’da bulunan Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana gelen korkunç kazada, cadde üzerinde bisikleti ile Başakşehir yönüne giden profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, plakası öğrenilemeyen bir motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddeti ile Ekici ve motosiklet sürücüsü yola savrulurken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

istanbul-bagcilarda-motosikletle-carp-887768-263832.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ağır yaralandığı anlaşılan Ekici ve motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

istanbul-bagcilarda-motosikletle-carp-887916-263832.jpg

Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yola savrulan motosiklet ve Ekici'nin parçalanan bisikleti olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara'da feci kaza: Takla atan otomobilin sürücüsü kurtarılamadıAnkara'da feci kaza: Takla atan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Otobüs şoförü hastalanan yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi!Otobüs şoförü hastalanan yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi!

Kaynak:DHA

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Türkiye
Gaziantep'te yolcu otobüsü alev alev yandı!
Gaziantep'te yolcu otobüsü alev alev yandı!
Alacağı olduğunu söyleyerek firmanın araçlarını ateşe verdi: 1,5 milyon lira hasara yol açtı
Alacağı olduğunu söyleyerek firmanın araçlarını ateşe verdi: 1,5 milyon lira hasara yol açtı
Ekrem İmamoğlu video paylaştı: 30 Ağustos'ta meydanlarda olamasak da kalplerimiz bir
Ekrem İmamoğlu video paylaştı: 30 Ağustos'ta meydanlarda olamasak da kalplerimiz bir