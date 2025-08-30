Ankara'da feci kaza: Takla atan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Ankara'da feci kaza: Takla atan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
Yayınlanma:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde takla atan bir otomobilde Fatih Yücelik, hayatını kaybetti.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda meydana gelen feci kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Fatih Yücelik'in kullandığı 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle öce kaldırıma çıktı ardından da takla attı.

ankarada-otomobil-takla-atti-1-olu-1-888017-263883.jpg

Kazayı gören çevredeki vatandaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ankarada-otomobil-takla-atti-1-olu-1-888019-263883.jpg

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Fatih Yücelik’in hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı olan Cüneyt Dinçer ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yücelik’in cenazesi otopsi işlemi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ankarada-otomobil-takla-atti-1-olu-1-888018-263883.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

