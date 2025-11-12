Baba olmaya hazırlanıyordu: Binbaşı Uslu bebeğini göremeden şehit oldu!

Baba olmaya hazırlanıyordu: Binbaşı Uslu bebeğini göremeden şehit oldu!
Yayınlanma:
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun Bursa’daki baba evine acı haber ulaştı. Şehit Uslu’nun eşi Göknur Uslu’nun 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Azerbaycan’ın Gence Havaalanı’ndan havalanarak Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkan askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırları içinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı, kazada 20 askeri personelin şehit olduğunu duyurdu.

Şehitlerden biri olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun şehadet haberi, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Yenigün Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Acı haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, aileye birlikte iletti.

bursaya-hava-pilot-serdar-uslunun-seha-1011411-300042.jpg

Haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri baba evine akın ederken, apartmanın üçüncü katındaki eve Türk bayrağı asıldı. Sağlık ekipleri ise olası bir rahatsızlık durumuna karşı evin önünde hazır bekletildi.

Şehidin babasına acı haber böyle verildi: Artık bir şehit babasısınŞehidin babasına acı haber böyle verildi: Artık bir şehit babasısın

4 AY SONRA BABA OLACAKTI

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun eşi Göknur Uslu’nun hamile olduğu ve çiftin 4 ay sonra bebeklerini kucaklarına almayı planladığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, genç binbaşının görevine ve ailesine düşkünlüğüyle tanındığını belirterek, “Vatanına aşık biriydi. Her zaman görevini gururla yapardı” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

