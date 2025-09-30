Ayşe Barım yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak

247 gündür cezaevinde bulunan menajer ve ID İletişim sahibi Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davasının ikinci duruşması için yarın hakim karşısına çıkacak.

İstanbul’da, televizyon sektöründe tekelleşme suçlamaları ile gözaltına alınmasının ardından, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları yönlendirmekle suçlanarak tutuklanan ve 247 gündür cezaevinde bulunan menajer Ayşe Barım, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Barım, ID İletişim’in sahibi olarak menajerliğini yaptığı birçok oyuncu ve sanatçıyı Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği iddiasıyla 24 Ocak’ta gözaltına alınmış, 27 Ocak’ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayşe Barım ilk kez anlattı: "Sektör bana sahip çıkmadı, burada bunun yasını da tutuyorum"Ayşe Barım ilk kez anlattı: "Sektör bana sahip çıkmadı, burada bunun yasını da tutuyorum"

SANATÇILAR ADLİYEYE AKIN ETMİŞTİ

İlk duruşmada, Barım’a destek vermek için çok sayıda ünlü sanatçı İstanbul Adliyesi’ne akın etmişti. Adliyeye gelen isimler arasında Zeytin Tekindor, Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Hande Erçel, Ceyda Düvenci, Miray Daner, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu ve İpek Bilgin yer almıştı. Mahkeme heyeti, Barım’ın tutukluluğunun devamına karar vermiş, bazı tanıkların zorla getirilmesine hükmetmişti.

ayse-barim-1.jpg

TANIKLARA 'ZORLA GETİRME' KARARI ÇIKARILMIŞTI

Ara karar açıklanırken salondan "yuh" sesleri yükselmiş, duruşmayı izleyen ve tahliye bekleyen çok sayıda sanatçı üzüntülü bir şekilde adliyeden ayrılmıştı. Mahkeme heyeti ayrıca, tanıklar Enver Aysever, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Hümeyra Adak, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz’ün ise zorla getirilmesine karar vermişti ancak, zorla getirilme kararı verilen tanıklardan Dolunay Soysert, Selma Ergeç, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in duruşma için zaten adliyede bulunuyor olmaları dikkat çekmişti.

Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım çağrısı: Ölmesin!Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım çağrısı: Ölmesin!

Ayşe Barım’ın ikinci duruşması yarın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

