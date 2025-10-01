Ayşe Barım bir kez daha hakim karşısında! Gezi Parkı'na katılan oyuncular tanık olarak dinlenecek

Gezi Parkı'nın planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılanan 27 Ocak’ta tutuklanan ID İletişim'in sahibi ünlü menajer Ayşe Barım, bugün 2. kez hakim karşısında.

ÜNLÜLER ADLİYEYE AKIN ETTİ

Ceylan Sever'in aktardığına göre, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi istenen Barım'ın yargılandığı davada, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Zafer Algöz, Nejat İşler, Şükran Ovalı ve Selma Ergeç de tanık olarak ifade vermek için adliyeye geldi.

GEZİ PARKI’NDA OLDUĞU TESPİT EDİLEN OYUNCULAR DİNLENECEK

Mahkeme ilk duruşmaya gelip hazır bekleyen oyuncular Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Selma Ergeç gibi isimlerin zorla getirilmesine ve dinlenmesine karar vermişti. Gezi Parkı’nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen oyuncular tanık olarak dinlenecek.

