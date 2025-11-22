Aynı vince iki araba birden girdi: 1 ölü 1 yaralı

Aynı vince iki araba birden girdi: 1 ölü 1 yaralı
Yayınlanma:
Çorum'da yol kenarında park halindeki vince peş peşe iki otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum-İskilip kara yolu Seydim köyü yakınlarında akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Elektrik trafosu bakımı için yol kenarında park halinde bulunan 34 KGG 747 plakalı vince önce Osman A. idaresindeki 19 TP 041 plakalı otomobil arkadan çarptı. Hemen ardından Hüseyin Güngören kullandığı 19 AL 387 plakalı otomobil ile aynı vince arkadan çarptı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlardan çıkardığı sürücülerden Hüseyin Güngören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Osman A. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, kazanın nedeni ve tüm detayları araştırılıyor. Cansız bedeni morga kaldırılan Hüseyin Güngören'in ailesine ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

