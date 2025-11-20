Aynı iş yerini 2 kez soydu: İfadesi hayrete düşürdü

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmandaki şalgam firmasının bayisinde meydana gelen olayda, yangın merdiveninin kapısını zorlayarak iş yerine giren İbrahim K., piyasa değeri 50 bin lira olan hard diskleri çaldı.

Şüpheli, 3 Kasım'da da aynı iş yerine girerek bu kez firma sorumlusu Y.K.'nin cep telefonunu çalarak kaçtı. Şüpheli şahsın, iş yerinin bulunduğu apartmana girdiği ve çaldığı malzemelerle ayrıldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlıkları fark eden Y.K., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İbrahim K.'nin 14 Ekim'de R.E.'ye ait oto elektrik ürünleri dükkanına girip hırsızlık yaptığını, yakalanarak cezaevine girdiğini ve bir süre önce de kaçtığını belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde yakalarken evde yapılan aramalarda Y.K.'nin dükkanında çalınan cep telefonunu bulundu. Emniyete götürülen İbrahim K., ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi benim. İş yerlerine hırsızlık amacıyla girmedim. Saklanacak yer arıyordum ancak şeytana uyup, hırsızlık yaptım" sözlerini sarf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.