Aynı iş yerini 2 kez soydu: İfadesi hayrete düşürdü

Yayınlanma:
Adana’da 1 hafta arayla girdiği iş yerinden cep telefonu ve 50 bin TL değerinde hard disk çalan İbrahim K. (42), güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen İbrahim K., verdiği ifadede Saklanacak yer arıyordum ancak şeytana uyup, hırsızlık yaptım" ifadelerini kullandı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmandaki şalgam firmasının bayisinde meydana gelen olayda, yangın merdiveninin kapısını zorlayarak iş yerine giren İbrahim K., piyasa değeri 50 bin lira olan hard diskleri çaldı.

Milyarlarca lira buhar oldu: Kuyumcu sırra kadem bastıMilyarlarca lira buhar oldu: Kuyumcu sırra kadem bastı

Şüpheli, 3 Kasım'da da aynı iş yerine girerek bu kez firma sorumlusu Y.K.'nin cep telefonunu çalarak kaçtı. Şüpheli şahsın, iş yerinin bulunduğu apartmana girdiği ve çaldığı malzemelerle ayrıldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlıkları fark eden Y.K., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

ayni-is-yerine-girip-2-kez-hirsizlik-ya-1023166-303604.jpg

İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İbrahim K.'nin 14 Ekim'de R.E.'ye ait oto elektrik ürünleri dükkanına girip hırsızlık yaptığını, yakalanarak cezaevine girdiğini ve bir süre önce de kaçtığını belirledi.

Canına tak eden esnaf hırsızı sopayla kovaladı: O anlar kameradaCanına tak eden esnaf hırsızı sopayla kovaladı: O anlar kamerada

Polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde yakalarken evde yapılan aramalarda Y.K.'nin dükkanında çalınan cep telefonunu bulundu. Emniyete götürülen İbrahim K., ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi benim. İş yerlerine hırsızlık amacıyla girmedim. Saklanacak yer arıyordum ancak şeytana uyup, hırsızlık yaptım" sözlerini sarf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!