Aynı bölge 1 gün arayla yandı! Ormana sıçrayan yangın büyümeden kontrol altında
Kocaeli’nin Derince ilçesinde çıkan ot yangını ormana sıçradı. Alevler Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından süren yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kocaeli’nin Derince ilçesine başlayan ot yangını büyüyerek ormana sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken alevler, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
2 GÜN ÖNCE DE AYNI BÖLGEDE YANGIN ÇIKMIŞTI!
Diğer taraftan aynı bölgede geçtiğimiz cumartesi günü de ot yangını çıkmış ve yangın nedeniyle 4 baraka kullanılamayacak hale gelmişti. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışmalar deva ediyor.
Kaynak:DHA