Ormana yakın alanda ateş yaktı: Cezayı yedi

Ormana yakın alanda ateş yaktı: Cezayı yedi
Yayınlanma:
Muğla'da ormana yakın evinin önünde temizlik ateşi yakan kişiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Beldibi Mahallesi'nde bir kişinin evinin önünde temizlik için yaktığı ateş, ormana yakın alanda tehlikeye yol açtı. Devriye görevi yapan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından fark edilen ateş, hızlı müdahale ile söndürüldü.

orman-1.jpg

Ateş yakan vatandaşa, cezai işlem uygulandı. Diğer yandan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hassas dönemde bulunulduğunu hatırlatarak, özellikle rüzgarlı havalarda dışarıda ve ormana yakın bölgelerde ateş yakılmaması gerektiğini vurguladı.

orman-2.jpg

Yetkililer, "Ufacık bir kıvılcım büyük felaketlere yol açabilir" diyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak:DHA

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor