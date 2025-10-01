AYM'ye bireysel başvuruda yeni dönem

AYM'ye bireysel başvuruda yeni dönem
Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) avukatların elektronik ortamda bireysel başvuru yapabilmesine olanak sağlayan yeni uygulama bugün devreye girdi. Başvurular artık UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), avukatların bireysel başvurularını elektronik ortamda yapabilmelerini sağlayan yeni sistemi hayata geçirdi. Bugün itibarıyla devreye alınan uygulama ile başvurular, artık UYAP Avukat Portalı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada, bireysel başvuruların mevcut uygulamada olduğu gibi doğrudan müracaat, mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla da yapılabileceği, yeni düzenlemeyle avukatların elektronik başvuru imkanına kavuştuğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun 3 Haziran 2025 tarihli kararıyla kabul edilen düzenleme kapsamında, bireysel başvuruların daha hızlı, kolay ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

YÖK’ten yeni düzenleme: Üniversitelere 3 yılda mezuniyet dönemi geliyorYÖK’ten yeni düzenleme: Üniversitelere 3 yılda mezuniyet dönemi geliyor

"HAK ARAMA YOLLARI ÇAĞIN TEKNOLOJİK İMKANLARIYLA UYUMLU HALE GELECEK"

AYM Başkanı Kadir Özkaya da bireysel başvurunun 13. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, yeni sistemin önemine dikkat çekti. Özkaya, “1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini paylaşmak istiyorum. Bu yenilik, hem erişilebilirliği artıracak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Hak arama yolları çağın teknolojik imkanlarıyla uyumlu hale gelecek” dedi.

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Türkiye
Çankırı'da deprem!
Çankırı'da deprem!
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı
Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi
Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi