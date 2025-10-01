AYM'ye bireysel başvuruda yeni dönem

Anayasa Mahkemesi (AYM), avukatların bireysel başvurularını elektronik ortamda yapabilmelerini sağlayan yeni sistemi hayata geçirdi. Bugün itibarıyla devreye alınan uygulama ile başvurular, artık UYAP Avukat Portalı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada, bireysel başvuruların mevcut uygulamada olduğu gibi doğrudan müracaat, mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla da yapılabileceği, yeni düzenlemeyle avukatların elektronik başvuru imkanına kavuştuğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun 3 Haziran 2025 tarihli kararıyla kabul edilen düzenleme kapsamında, bireysel başvuruların daha hızlı, kolay ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

"HAK ARAMA YOLLARI ÇAĞIN TEKNOLOJİK İMKANLARIYLA UYUMLU HALE GELECEK"

AYM Başkanı Kadir Özkaya da bireysel başvurunun 13. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, yeni sistemin önemine dikkat çekti. Özkaya, “1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini paylaşmak istiyorum. Bu yenilik, hem erişilebilirliği artıracak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Hak arama yolları çağın teknolojik imkanlarıyla uyumlu hale gelecek” dedi.