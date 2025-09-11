Aydın’da zeytinlik alanda yangın!

Yayınlanma:
Aydın’ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde çıkan yangına, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Aydın’ın Efeler ilçesi kırsal Dağeymiri Mahallesi’nde, zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu ekiplere bildirdi.

aydin-1.jpg

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 4 söndürme uçağı, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ve 89 personel sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

aydin-2.jpg

Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ve diğer tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

