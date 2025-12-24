Aydın'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma:
Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda seri numarasız tabanca ve ruhsatsız av tüfekleri ile esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, aldıkları ihbar sonucu ilçeye bağlı kırsal Ağaçlı ve Çeltikçi Mahallelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

YÜZLERCE AV TÜFEĞİ VE TABANCA MERMİSİ İLE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 1 seri numarasız tabanca, 250 tabanca mermisi, 7 ruhsatsız av tüfeği, 980 av tüfeği fişeği, 9 bıçak, kubar esrar maddesi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, S.K. ve D.K. isimli iki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

