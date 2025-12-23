Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Yayınlanma:
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonun detaylarını sosyal medya platformu üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 13 şüpheliye yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen 14 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 11'i kıskıvrak yakalandı.

KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan detaylı aramalarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildi. Emniyet güçleri, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Boşandığı kadını 55 bıçak darbesiyle katletmişti! Saldırgan hakkında istenen ceza belli olduBoşandığı kadını 55 bıçak darbesiyle katletmişti! Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, kamu düzenini bozan suç ve suçlularla mücadelenin tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili adli sürecin de başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Türkiye
Kanlı hesaplaşma Dubai’ye uzandı: Şeyhmus Muhittinoğlu öldürüldü!
Kanlı hesaplaşma Dubai’ye uzandı: Şeyhmus Muhittinoğlu öldürüldü!
Murat Ongun Cem Küçük'e meydan okudu: Sabırsızlıkla suç duyurunu bekliyorum!
Murat Ongun Cem Küçük'e meydan okudu: Sabırsızlıkla suç duyurunu bekliyorum!
Tutuklu İPA Başkanı Gökçe için dayanışma masası kuruluyor
Tutuklu İPA Başkanı Gökçe için dayanışma masası kuruluyor