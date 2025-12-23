Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonun detaylarını sosyal medya platformu üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 13 şüpheliye yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen 14 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 11'i kıskıvrak yakalandı.

KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan detaylı aramalarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildi. Emniyet güçleri, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, kamu düzenini bozan suç ve suçlularla mücadelenin tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili adli sürecin de başlatıldığı kaydedildi.