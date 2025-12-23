Ortalık savaş alanına dönmüştü! Daltonlar duruşmasına soruşturma
Daltonlar çetesi ile Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerinin yargılandığı davanın duruşmasında yaşanan arbedeyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Daltonlar Suç Örgütü'nün dün görülen duruşması ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütünün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 305 sanıklı davasının dün duruşması görüldü.
Daltonlar çetesi üyelerinin de bulunduğu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmada sanıklar ile jandarma arasında arbede çıktı.
Mahkeme heyetinin kararı açıklamasıyla başlayan ardebe esnasında jandarma kendisine sandalye fırlatan sanıklara biber gazıyla müdahale etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mahkeme salonunun savaş alanına döndüğü olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.