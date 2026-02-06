İstanbul Barosu'ndan sahte ödeme taleplerine karşı uyarı

İstanbul Barosu, avukat isim ve unvanı kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık işlemlerine karşı uyarı metni yayımladı.

Baro tarafından yapılan açıklamada; avukat isim ve unvanlarının izinsiz şekilde kullanıldığı, vatandaşların telefon, mesaj ya da benzeri iletişim araçlarıyla aranarak gerçeğe aykırı dosya bilgileri üzerinden ödeme talep edildiği belirtildi. Söz konusu işlemler için vatandaşlardan kendilerine çok sayıda bildirim geldiğini belirten Baro, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

RESMİ KAYNAKLARDAN KONTROL EDİLMELİ

Açıklamada, arayan kişiler tarafından bildirilen dosya bilgileri ve arayan kişinin kimliğinin mutlaka resmi kaynaklar üzerinden kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Telefonla, mesajla veya sosyal medya üzerinden yapılan acele ödeme taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiği ve ödeme yapılmadan önce bir avukattan hukuki destek alınması gerektiği vurgulandı.

"SİSTEMDE KAYITLI OLMAYAN DOSYALARA TEMKİNLİ YAKLAŞILMALI"

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi:

"-Arayan kişiler tarafından bildirilen dosya bilgileri ve arayan kişinin kimliği mutlaka resmi kaynaklar üzerinden kontrol edilmelidir. Sistemde kayıtlı olmayan dosyalara ilişkin bildirimlere temkinli yaklaşılmalıdır.

-Telefonla, mesajla veya sosyal medya üzerinden yapılan acele ödeme taleplerine karşı dikkatli olunmalı; ödeme yapılmadan önce bir avukattan hukuki destek alınmalıdır. Avukatlar, yargının kurucu un-surlarından biri olan savunmayı temsil eder ve hukukun üstünlüğü-nün güvencesidir. Yurttaşların hak kaybına uğramamaları, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmeleri ve adil bir sürecin işletilebilmesi için hukuki sorunların her aşamasında bir avukattan destek almaları büyük önem taşımaktadır.

"RESMÎ KAYITLAR ÜZERİNDEN DOĞRULANMALI"

-Adli ve icra işlemlerine ilişkin bildirimler kural olarak resmî tebligat yoluyla yapılır. Bununla birlikte, uygulamada avukatlar, henüz resmî işlem başlatılmadan önce taraflarla iletişime geçerek borcun ödenmesi, uzlaşma sağlanması veya sürecin açıklanması amacıyla bilgilendirme yapma yetkisine ve görevine de sahiptir. Bu tür iletişimler, avukatlık mesleğinin olağan faaliyetleri kapsamında yer alabilmektedir. Bu nedenle yurttaşlarımızın, kendileriyle iletişime geçilmesi halinde, iletişimin gerçekten yetkili bir avukat tarafından yapılıp yapılmadığını resmî kayıtlar üzerinden doğrulamaları ve ödeme taleplerini ancak bu doğrulama sonrasında değerlendirmeleri önem taşımaktadır.

"ÖDEME YETKİLİ AVUKATIN RESMİ HESABINA YAPILIR"

-Gerçek bir ödeme talebi söz konusu ise, ödeme yapılmadan önce yetkili olduğu görülen avukatın kimliği ve iletişim bilgileri resmî kaynaklar üzerinden doğrulanmalı; ödeme yalnızca bu doğrulama sonrasında ve yetkili avukatın resmî hesaplarına yapılmalıdır."

Açıklamada, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde bir avukata danışılmasının ve gerekli görüldüğü takdirde yetkili mercilere başvurulmasının menfaatlerin korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.