Kanlı hesaplaşma Dubai’ye uzandı: Şeyhmus Muhittinoğlu öldürüldü!

Kanlı hesaplaşma Dubai’ye uzandı: Şeyhmus Muhittinoğlu öldürüldü!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Sarıyer’de 11 yıl önce öldürülen Ali Ekber Akgün cinayetinde azmettirici olmakla suçlanan Şeyhmus Muhittinoğlu, Dubai’de iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Muhittinoğlu, vücuduna isabet eden kurşunlar sonucunda hayatını kaybetti.

Dinçer Gökçe - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Bundan 11 yıl önce İstanbul Sarıyer’de öldürülen Ali Ekber Akgün cinayetinde azmettirici olmakla suçlanan Şeyhmus Muhittinoğlu, Dubai’de iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

Dubai çölünde kan donduran infaz: Rus kripto milyoneri ve eşi parçalanıp betona gömüldüDubai çölünde kan donduran infaz: Rus kripto milyoneri ve eşi parçalanıp betona gömüldü

Bir araç içinde 3 arkadaşı ile sohbet eden Muhittinoğlu çok sayıda kurşunun hedefi oldu. Muhittinoğlu yaşamını yitirirken, cinayetin Ali Ekber Akgün’ün öldürülmesinin yıl dönümüne denk getirilmesi dikkat çekti.

yeni-proje-2.jpg
Şeyhmus Muhittinoğlu

Halktv.com.tr’nin edindiği bilgilere göre dehşet verici olay TSİ saat 17.00 sıralarında Dubai’nin en işlek caddelerinden birinde yaşandı. Ulaşılan bilgilere göre Şeyhmus Muhittinoğlu, 3 arkadaşı ile birlikte araç içinde sohbet ediyordu.

DOĞRUDAN MUHİTTİNOĞLU’NU HEDEF ALDILAR

Bu esnada, içinde 2 kişinin olduğu bir başka araç, Muhittinoğlu’nun da içinde olduğu aracın yanına yanaştı. Araç içindeki 2 saldırgan silahlarını çıkararak doğrudan Muhittinoğlu’nu hedef almaya başladı. Saldırganlar art arda, Muhittinoğlu’na ateş etmeye başladı. Çok sayıda kurşun Muhittinoğlu’na isabet etti. Muhittinoğlu araç içinde can verdi.

ALİ EKBER AKGÜN’ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE

Dubai’de öldürülen, 24 Aralık 2014’te İstanbul Sarıyer’de öldürülen Ali Ekber Akgün cinayetinde azmettirici olmakla suçlanmıştı.İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, anılan cinayet nedeni ile bir süre tutuklu kalan Şeyhmus Muhittinoğlu için beraat kararı verilmişti. Muhittinoğlu’na yönelik, ölümle sonuçlanan silahlı saldırını, Ali Ekber Akgün’ün ölüm yıl dönümüne getirilmesi ise dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Türkiye
Murat Ongun Cem Küçük'e meydan okudu: Sabırsızlıkla suç duyurunu bekliyorum!
Murat Ongun Cem Küçük'e meydan okudu: Sabırsızlıkla suç duyurunu bekliyorum!
Tutuklu İPA Başkanı Gökçe için dayanışma masası kuruluyor
Tutuklu İPA Başkanı Gökçe için dayanışma masası kuruluyor