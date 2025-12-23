Kanlı hesaplaşma Dubai’ye uzandı: Şeyhmus Muhittinoğlu öldürüldü!

Dinçer Gökçe - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Bundan 11 yıl önce İstanbul Sarıyer’de öldürülen Ali Ekber Akgün cinayetinde azmettirici olmakla suçlanan Şeyhmus Muhittinoğlu, Dubai’de iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

Bir araç içinde 3 arkadaşı ile sohbet eden Muhittinoğlu çok sayıda kurşunun hedefi oldu. Muhittinoğlu yaşamını yitirirken, cinayetin Ali Ekber Akgün’ün öldürülmesinin yıl dönümüne denk getirilmesi dikkat çekti.

Halktv.com.tr’nin edindiği bilgilere göre dehşet verici olay TSİ saat 17.00 sıralarında Dubai’nin en işlek caddelerinden birinde yaşandı. Ulaşılan bilgilere göre Şeyhmus Muhittinoğlu, 3 arkadaşı ile birlikte araç içinde sohbet ediyordu.

DOĞRUDAN MUHİTTİNOĞLU’NU HEDEF ALDILAR

Bu esnada, içinde 2 kişinin olduğu bir başka araç, Muhittinoğlu’nun da içinde olduğu aracın yanına yanaştı. Araç içindeki 2 saldırgan silahlarını çıkararak doğrudan Muhittinoğlu’nu hedef almaya başladı. Saldırganlar art arda, Muhittinoğlu’na ateş etmeye başladı. Çok sayıda kurşun Muhittinoğlu’na isabet etti. Muhittinoğlu araç içinde can verdi.

ALİ EKBER AKGÜN’ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE

Dubai’de öldürülen, 24 Aralık 2014’te İstanbul Sarıyer’de öldürülen Ali Ekber Akgün cinayetinde azmettirici olmakla suçlanmıştı.İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, anılan cinayet nedeni ile bir süre tutuklu kalan Şeyhmus Muhittinoğlu için beraat kararı verilmişti. Muhittinoğlu’na yönelik, ölümle sonuçlanan silahlı saldırını, Ali Ekber Akgün’ün ölüm yıl dönümüne getirilmesi ise dikkat çekti.