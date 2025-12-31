Aydın’da raylara devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti: Seferler aksadı

Aydın’da raylara devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti: Seferler aksadı
Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan bir TIR, tren yoluna devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, Aydın-Denizli tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kaza, bir can kaybına ve ulaşım aksaklığına neden oldu. Olay, saat 22.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki Pınardere Kavşağı'nda gerçekleşti.

TIR TREN YOLUNA DEVRİLDİ

28 yaşındaki Yunus Uğurlu'nun kullandığı 35 BHM 182 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak demiryolu hattına girdi ve devrildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yunus Uğurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Tren beklerken kalp krizi geçirdi! İlk müdahale kameradaTren beklerken kalp krizi geçirdi! İlk müdahale kamerada

Kars'ta yük treni kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybettiKars'ta yük treni kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

TREN SEFERLERİ DURDU

Kaza nedeniyle Aydın'dan Denizli istikametine giden tren seferleri bir süreliğine durduruldu. Yetkililer, kazanın nasıl gerçekleştiğini araştırmak için soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

