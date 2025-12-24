Kars'ta yük treni kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kars'ta yük treni kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte bir hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Kars'tan Erzurum istikametine seyir halinde olan yük treninin Kümbetli köyü mevkisindeki hemzemin geçide ulaşmasıyla meydana geldi.

kas.webp

Raylar üzerinden geçiş yapan Ali Sinan Çelik yönetimindeki taş yüklü hafriyat kamyonu, yük treninin çarpmasıyla savruldu. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, sürücü Çelik araçtan dışarı fırladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü Ali Sinan Çelik, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

kars.webp

Hastanede tedavi altına alınan Çelik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

