Anne kedi kurtarılan yavrusuna şamarı indirdi! Bir an olsun da başından ayrılmadı

Olay, sabah saatlerinde Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park çevresinde dolaşan bir yavru kedi, dengesini kaybederek korkuluklardan Alaplı Çayı'na düştü. Suya düşen talihsiz yavru, çabalayarak su üzerindeki beton sete tutunmayı başardı ancak bulunduğu yerden çıkamadı.

ANNE KEDİ YARDIM ÇAĞIRDI

Yavrusunun aşağıda mahsur kaldığını gören anne kedi, korkulukların kenarına gelerek dakikalarca miyavladı. Anne kedinin çaresiz feryatlarını duyan ve sürekli aşağıya baktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek hemen Alaplı Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

NEFES KESEN OPERASYONU ADIM ADIM İZLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler korkuluklardan aşağıya merdiven uzatırken, anne kedi operasyonun yapıldığı noktanın en ön sırasında bekleyerek gözünü bir an olsun yavrusundan ayırmadı. Bir itfaiye eri merdivenle aşağı inerek, beton blok üzerinde titreyen ıslak yavruyu yakalayıp güvenli bölgeye çıkardı.

KAVUŞMA ANINDA 'ANNE ŞAMARI' GELDİ

Yavru kedi yukarı çıkarılıp yere bırakıldığı anda duygusal ve bir o kadar da tebessüm ettiren anlar yaşandı. Yavrusunun yanına koşan anne kedi, önce onu kokladı ardından patisiyle yavrusuna vurdu.